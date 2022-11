Foot - OM

OM : Tudor au coeur de la polémique avec le cas Dimitri Payet

Publié le 2 novembre 2022 à 13h30

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Igor Tudor a préféré se priver des services de Dimitri Payet face à Tottenham. Alors que l'OM s'est incliné et est privé de toute compétition européenne après la Coupe du Monde au Qatar, Bernard Casoni et Mamadou Niang - deux anciennes gloires du club - ont pointé du doigt ce choix du coach marseillais.

Opposé à Tottenham lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes en Ligue des Champions, l'OM avait son destin en main. En effet, le club emmené par Igor Tudor pouvait se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1 en cas de victoire ou être reversé en Ligue Europa avec un résultat nul. Toutefois, l'OM a perdu face à Tottenham ce mardi soir (1-2) et a éteint, par la même occasion, ses chances d'être européen après la Coupe du Monde au Qatar. Alors qu'Igor Tudor n'a pas fait jouer Dimitri Payet une seule minute face aux Spurs , deux anciennes gloires de l'OM s'en sont pris à lui.

Mercato - OM : Révélations croustillantes de Riolo sur Bamba Dieng https://t.co/QoO1rK7kly pic.twitter.com/5PorSVFiKG — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

«On aurait aimé voir Dimitri Payet»

« On aurait aimé voir (Dimitri) Payet , a confié Bernard Casoni lors d'un entretien accordé à L'Equipe . Il est capable de faire la décision sur une action. Sur ces matches, c'est un joueur comme ça qui peut te faire la différence, qui peut te faire gagner. Après, (Igor) Tudor a son ressenti... Ces derniers temps, il ne le fait pas beaucoup rentrer... Il a peut-être ses raisons. Mais à l'arrivée, ça fait une défaite de plus. C'est dommage. Marseille a du mal à faire des bons matches dans leur totalité, mais a de bonnes périodes. L'OM n'arrive pas à rester concentré toute une partie avec les mêmes intentions ».

«Il est capable de faire la décision sur une action»

Dans la foulée, Bernard Casoni en a rajouté une couche : « (L'OM ne s'essouffle-t-il pas au fil des minutes ?) Sans doute un peu. Dans ces cas-là, la patte d'un Payet peut te faire du bien. Même s'il faut garder un bon équilibre. À l'arrivée, Tudor semble avoir tort car il n'y a pas la qualification ».

«C’est un changement qui aurait été plus intéressant pour l’OM»