Foot - OM

OM : Tudor, Sampaoli... L'énorme aveu du clan Guendouzi

Publié le 1 novembre 2022 à 10h00

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mattéo Guendouzi doit s'adapter. A un nouvel entraîneur, à une nouvelle méthode, mais aussi à une nouvelle place sur le terrain. Souvent placé derrière l'attaquant dans un système en 3-4-2-1, le milieu de terrain doit désormais se montrer plus efficace devant le but. Son clan s'est permis de se prononcer sur ces récents changements.

Mattéo Guendouzi est, quasiment, reparti de zéro cette saison. Recruté définitivement par l'OM ces derniers mois, le milieu de terrain a dû digérer plusieurs changements. Très proche de Jorge Sampaoli, il aurait mal vécu son départ durant l'intersaison. D'autant que son aventure avec Igor Tudor avait très mal démarré. Les deux hommes auraient eu une vive altercation en juillet dernier, lors d'une rencontre entre l'OM et le Milan AC. Depuis, les joueurs sont passés à autre chose, Guendouzi se concentrant notamment sur son nouveau rôle.

OM : Indispensable pour Tudor, Guendouzi a conquis cette recrue de Longoria https://t.co/uz0XGYly9j pic.twitter.com/g8Ma6tDD2h — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

Guendouzi placé plus haut cette saison

En effet, depuis le début de la saison, Igor Tudor n'hésite pas à le placer plus haut sur le terrain, derrière l'attaquant dans un système en 3-4-2-1. Un changement qui a des conséquences sur ses statistiques puisque Guendouzi tente plus sa chance face au but. Même s'il est conscient qu'il doit se montrer plus efficace, le joueur n'est pas mécontent d'évoluer dans ce nouveau rôle comme l'a annoncé son entourage.

« Ce n’est pas le système qui est le plus important, mais la façon dont les joueurs l’animent »

« Il arrive à être un élément incontournable du jeu vertical prôné par Tudor parce que Mattéo est pragmatique, réaliste, il aime les challenges. Sa personnalité lui permet une forte adaptation. Et ce n’est pas le système qui est le plus important, mais la façon dont les joueurs l’animent. Comme Tudor, Sampaoli l’avait parfois placé dans cette position plus haute, derrière l’attaquant » a confié l'un de ses proches dans des propos rapportés par L'Equipe.

Tudor lui envoie un message