OM : Matteo Guendouzi lâche ses vérités sur son rôle dans le vestiaire de Tudor

Publié le 30 octobre 2022 à 14h10

Après des débuts compliqués avec Igor Tudor, Matteo Guendouzi a totalement inversé la tendance pour devenir, une fois de plus, un cadre du vestiaire de l’OM. Capitaine quand Dimitri Payet et Valentin Rongier ne sont pas là, l’international français se réjouit de ce rôle supplémentaire qu’il prend très à cœur.

Chouchou de Jorge Sampaoli la saison dernière, Matteo Guendouzi a souffert du départ du coach argentin. Pire, l’international français aurait un temps pensé à quitter l’OM lors du dernier mercato estival. Mais après quelques semaines sous Igor Tudor, Guendouzi a retrouvé son meilleur niveau et son impact dans le vestiaire.

«Faire partie des capitaines à l'OM, c'est quelque chose d’extraordinaire»

Quand Dimitri Payet et Valentin Rongier ne jouent pas, Matteo Guendouzi a même l’occasion de vêtir le brassard de capitaine. « Faire partie des capitaines à l'OM, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on me met dans les capitaines, c'est que je le mérite, c'est que j'ai la confiance de mes coéquipiers et la confiance du staff », admet le milieu olympien dans un entretien accordé à Téléfoot .

Guendouzi est déjà indispensable pour Tudor