OM : Après la colère de Guendouzi, Tudor s’explique et surprend son vestiaire

Publié le 27 octobre 2022 à 20h00

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu à Francfort, l’OM n’aura d’autre choix que de s’imposer mardi prochain contre Tottenham pour se qualifier en 8ème de finale. Critiqué pour ses choix après la rencontre, Igor Tudor a justifié la sortie précoce de Matteo Guendouzi, meilleur olympien sur le terrain. Une décision qui a surpris tout le monde, y compris le vestiaire marseillais.

Après avoir été très critiqué en début de saison, Igor Tudor a inversé la tendance. L’entraîneur croate a réalisé le meilleur début de championnat de l’histoire de l’OM, ce qui lui a valu quelques compliments. Même en Ligue des Champions, Tudor était parvenu à retourner la situation après deux défaites en autant de rencontres. Mais à Francfort, ce mardi, l’OM n’a pas fait le poids. Battu 2-1, le club olympien garde toutefois son destin en main avant le dernier match contre Tottenham.

Un changement qui fait parler

Loin de son meilleur niveau, l’OM n’a pas échappé aux critiques après sa performance à Francfort, notamment la défense. Même issue pour Igor Tudor. L’ancien coach de l’Hellas Vérone a fait parler pour ses choix dont la sortie très précoce de Matteo Guendouzi. Buteur en première mi-temps, l’international français a été remplacé à la 60ème minute par Cengiz Ünder qui n’aura rien apporté pendant sa demi-heure passée sur le terrain.

Tudor justifie son choix pour Guendouzi