OM : Igor Tudor à l’origine d’une catastrophe pour Dimitri Payet ?

Publié le 25 octobre 2022 à 02h15

Arthur Montagne

Depuis le début de saison, Igor Tudor a décidé de se passer des services de Dimitri Payet. Et désormais, le numéro 10 de l’OM peine même à faire des différences lorsqu’il entre en jeu. En manque de rythme, le Réunionnais est en grande difficultés.

Cadre de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet est l'un des hommes forts de l'OM depuis son retour en janvier 2017. Néanmoins, Igor Tudor a totalement inversé la tendance et n'hésite plus à se passer des services de son numéro 10, qui n'est plus qu'un joueur de second rang à ses yeux comme en témoigne sa non-utilisation contre le PSG. Entré en jeu contre le RC Lens, Dimitri Payet a d'ailleurs rencontré des difficultés à retrouver du rythme comme l'explique Ludovic Duchesne.

«A force de les négliger Tudor perd ces remplaçants, Dimitri Payet le 1er»

« Beaucoup de réussite pour le RC Lens. L’OM méritait mieux ce soir. Manque criant de réalisme et je me répète, le coaching de Igor Tudor est…catastrophique !! A force de les négliger Tudor perd ces remplaçants, Dimitri Payet le 1er. Ça commence à coûter cher », écrit le journaliste de Canal+ sur Twitter .

Payet en grande difficulté