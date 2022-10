Foot - OM

OM : Tudor pousse un coup de gueule, le RC Lens lui répond

Publié le 23 octobre 2022 à 09h30

Hugo Chirossel

Samedi soir, l’OM a enchaîné une troisième défaite consécutive en championnat. Les joueurs d’Igor Tudor se sont inclinés lors de la réception du RC Lens (0-1) et restent provisoirement à trois points du podium. Malgré cette contre-performance, l’entraîneur marseillais estime que ce match était le meilleur de son équipe depuis le début de la saison et qu’elle méritait de l’emporter. Une analyse que partage Franck Haise, même si le technicien lensois est tout de même fier de la performance de son groupe.

Une troisième défaite consécutive. L’Olympique de Marseille n’a plus gagné en championnat depuis le 30 septembre dernier et un déplacement à Angers (0-3). Depuis, l’OM a été battu trois fois en trois matchs de Ligue 1, face à l’AC Ajaccio (1-2), le PSG (1-0) et donc le RC Lens samedi soir (0-1). Un revers décevant pour les Marseillais, qui avaient l’opportunité de passer devant leur adversaire du soir et de reprendre la deuxième place du classement. Après la rencontre, Igor Tudor n’a pas caché sa colère face à ce résultat : « le football n’a pas été juste », a-t-il notamment déclaré.

«La première mi-temps était largement en leur faveur»

Dominateurs, les Phocéens ont été trop brouillons dans le dernier geste. Mais pour l’entraîneur croate, ce match était peut-être « le meilleur » de son équipe cette saison. Une analyse partagée par son homologue sur le banc du RC Lens, Franck Haise. « Marseille a fait un très, très bon match, surtout une très grosse première période. Les Marseillais nous mettaient sous pression, ils défendaient en avançant. La première mi-temps était largement en leur faveur, mais c'était positif de rentrer aux vestiaires sans avoir pris de but, en étant restés solides », a-t-il confié après la rencontre, des propos recueillis par L’Équipe .

«Je suis d'accord avec Igor Tudor sur l'analyse du match de Marseille»