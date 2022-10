Foot - OM

OM : Le terrible message de Clauss après ses retrouvailles avec le RC Lens

Publié le 23 octobre 2022 à 09h15

Arnaud De Kanel

Après avoir dominé une grande partie de la rencontre, l'OM s'est incliné pour la troisième fois de suite en Ligue 1 ce samedi face au RC Lens. C'était un match particulier pour le latéral marseillais Jonathan Clauss, qui affrontait ses anciens partenaires artésiens. Il n'a pas caché son immense déception après la rencontre.

L'OM d'Igor Tudor recevait le RC Lens de Franck Haise au stade Vélodrome et se devait de relever la tête après des revers face à Ajaccio et au PSG. Mais après avoir multiplié les occasions, les Olympiens ont buté sur un grand Brice Samba qui a rendu une très belle copie. De son côté, Jonathan Clauss a raté ses retrouvailles contre son ancien club.

«Je pense qu’on fait un très bon match»

Le piston droit marseillais espérait bien mieux face à ses anciens coéquipiers. Il s'est arrêté au micro de Canal+ pour livrer son ressenti sur le match de l'OM « Je pense qu’on fait un très bon match et c’est peut-être ça qui est le plus frustrant et décevant. On fait un match où on a je ne sais combien d’occasions. On a des frappes contrées, sauvées in extremis on ne sait pas trop comment et eux ils ont une frappe contrée, mais dans le bon sens. Donc c’est ça qui est énervant, qui est frustrant, mais bon il faut prendre du recul même si cette défaite fait beaucoup de mal. »

«C’est impardonnable»