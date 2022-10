Foot - OM

OM : Depuis son arrivée, Igor Tudor fait des envieux

Publié le 22 octobre 2022 à 21h00

Thomas Bourseau

Igor Tudor est parvenu à inverser la tendance à l’OM après des débuts délicats que ce soit au niveau des résultats et de sa gestion en interne qui a été vivement commentée dans la presse. À présent, l’entraîneur croate semble avoir réussi à faire passer son message à une bonne partie du vestiaire de l’OM. Au point où son adversaire du soir, Franck Haise, s’enflamme pour son travail.

Tout n’a pas démarré de la meilleure des façons à l’OM pour Igor Tudor. En effet, le technicien croate s’est brouillé avec plusieurs joueurs dès la pré-saison ou en tout début de championnat. En attestent ses échauffourées avec Gerson, Jordan Amavi, mais aussi Mattéo Guendouzi. Après un début poussif, Tudor est parvenu à tirer son groupe vers le haut et l’OM pointe désormais à la 4ème place du classement de Ligue 1.

OM : Après le clash avec Tudor, de nouvelles tensions en interne ? La réponse https://t.co/iE5dfhVFJI pic.twitter.com/ZJG3eBfUOk — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

«Il fait en sorte qu’on ne lâche jamais rien»

Dans le cadre de la réception de son ancien club du RC Lens au Vélodrome ce samedi soir, Jonathan Clauss s’est enflammé à La Voix du Nord pour son entraîneur Igor Tudor. « Il est très franc, très humain, très exigeant aussi. Il fait en sorte qu’on ne lâche jamais rien. Le haut niveau exige ça. Je n’avais pas parlé avec lui avant de signer, juste avec le président (Pablo Longoria), mais je n’en avais pas spécialement besoin ».

«L’entraîneur et son staff font forcément du bon travail»