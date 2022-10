Foot - OM

OM : Après le clash avec Tudor, de nouvelles tensions en interne ? La réponse

Publié le 22 octobre 2022 à 07h30

L'OM a vécu un début de saison tendu. Arrivé pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor et ses méthodes n'ont pas, tout de suite, fait l'unanimité au sein du vestiaire marseillais. Mais les semaines ont passé et les tensions ont disparu comme l'ont confirmé Pablo Longoria et Amine Harit ces dernières heures.

Les débuts d'Igor Tudor à l'OM ont été agités. Les joueurs ont eu du mal avec son autorité naturelle, mais aussi avec ses méthodes, qui contrastent fortement avec celle de son prédécesseur Jorge Sampaoli. Sur demande de Dimitri Payet, une réunion a été organisée en interne pour mettre les choses à plat. Depuis, les tensions auraient disparu dans le vestiaire. Malgré quelques accrochages à l'image de celui entre Pau Lopez et Jordan Veretout lors du Classique face au PSG, il n'y aurait rien à signaler.

Veretout met les choses au clair après son accrochage avec Pau Lopez

En conférence de presse, Veretout a d'ailleurs tenu à dédramatiser sa brouille avec Pau Lopez. « Je n'ai aucun problème avec Pau (Lopez). A la mi-temps c'était déjà fini. Parfois, ça fait du bien de se faire remonter les bretelles. Il me demandait d'être plus au marquage sur Neymar au début de l'action. C'est rien d'extraordinaire. Pau est un très bon ami » avait-il confié.

« Il n’y a pas d’animosité dans le vestiaire »

Arrivé cet été à l'OM, Amine Harit a confirmé les dires de son coéquipier. « Avec Guendouzi et d’autres, on avait ce rôle de cadre la saison dernière. C’était ce qui avait fait notre force. Il n’y a pas d’animosité dans le vestiaire. Comparé à d’autres équipes, on arrive à faire la part des choses à l’extérieur et sur le terrain. Notre relation ne cesse de se développer » a confié le joueur lors d'un entretien à RTL.

Longoria dédramatise le clash avec Tudor