Mercato - OM : Ça part dans tous les sens pour Pablo Longoria

Publié le 21 octobre 2022 à 20h10

Guillaume de Saint Sauveur

Le président de l’OM, Pablo Longoria, enchaine les déclarations au sujet de son avenir dans le projet McCourt. Et alors qu’il a annoncé publiquement qu’il se voyait poursuivre sa fonction encore longtemps, le dirigeant espagnol a également mis la pression en menaçant les supporter d’un départ.

Nommé à la présidence de l’OM en février 2021 après en avoir été le directeur sportif pendant plusieurs mois, Pablo Longoria est donc le patron à bord du projet McCourt depuis maintenant un an et demi. Le dirigeant espagnol a d’ailleurs réussi à redresser la barre en qualifiant cette saison l’OM en Ligue des Champions, mais son avenir au sein du club phocéen est-il pour autant tracé d’avance ?

« J’espère continuer ici »

Interrogé jeudi sur RMC Sport, Longoria affichait un discours très serein quant à son avenir à la tête de l’OM : « Comment je me vois dans le futur ? J'aime la direction que le club est en train de prendre, je suis très content avec mon équipe. J'espère continuer ici tant que les résultats le permettent », a confié l’ancien dirigeant de la Juventus Turin et du FC Valence, expliquant donc clairement qu’il se voyait continuer sans souci à l’OM. Et pourtant…

Longoria menace aussi de partir