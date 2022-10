Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une recrue de Batlles dévoile les coulisses de son arrivée

Publié le 21 octobre 2022 à 19h10

La rédaction

Très actif durant ce mercato estival, l’entraîneur de l’ASSE, Laurent Batlles, souhaitait refaire un effectif à neuf. Malheureusement, l’équipe pointe actuellement à la 19e place du classement de Ligue 2. Arrivé cet été en provenance de Lorient, Matthieu Dreyer est revenu sur son arrivée au club et notamment sur le projet stéphanois.

Ce samedi, l’AS Saint-Étienne affrontera Amiens en ouverture de la 13e journée de Ligue 2. L’occasion pour Matthieu Dreyer de retrouver l’un de ses anciens clubs. Mais, le nouveau gardien de l’ASSE est notamment revenu sur son arrivée chez les Verts .

« C’est l’un des plus beaux défis de ma carrière »

Lors d’une interview accordée à Amiens Métropole , Matthieu Dreyer est revenu sur son arrivée à l’ASSE. Pour l’ancien gardien de Lorient, le club stéphanois était la seule option possible pour lui. « On m’aurait fait la même proposition ailleurs, je ne serais pas venu. C’est l’un des plus beaux défis de ma carrière : remettre à sa place un mythe comme Saint-Étienne. Quand on vient jouer avec une autre équipe ici, on voit bien que c’est spécial. Mais le vivre de l’intérieur est incroyable. »

« Le club a été marqué par tout ce qui s’est passé »