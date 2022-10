Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça vire au fiasco pour Boubacar Kamara après son transfert

Publié le 21 octobre 2022 à 21h30

Thibault Morlain

A 22 ans, Boubacar Kamara a fait un choix fort pour sa carrière. Malgré tous les efforts de Pablo Longoria pour le conserver à l'OM, le minot en a décidement autrement. Libre, il a fait le choix de rejoindre la Premier League et Aston Villa. Mais voilà qu'aujourd'hui, ce choix de carrière de Kamara est plus critiquable que jamais.

Du côté de l'OM, Boubacar Kamara a été l'un des rares joueurs issus du centre de formation à réussir en équipe première. Une réussite à propos de laquelle les Phocéens attendaient beaucoup, mais cet été, ils ont déchanté. En effet, arrivé au terme de son contrat à l'OM, Kamara a fait le choix de partir libre. L'international français a ainsi filé à Aston Villa tandis que le club phocéen n'a récupéré aucune indemnité dans l'histoire.

Kamara est venu pour Gerrard

Boubacar Kamara a-t-il pour autant fait le bon choix de carrière ? Quand on voit comment est la situation actuelle, on peut en doute. En effet, au moment de son départ de l'OM vers Aston Villa, le milieu de terrain de 22 ans avait notamment mis en avant l'importance de Steven Gerrard. Kamara n'avait pu résister aux sirènes de la légende de Liverpool, qui a d'ailleurs rapidement été sous le charme de son protégé à Birmingham. Le fait est que Gerrard n'est désormais plus l'entraîneur d'Aston Villa. En effet, le Britannique vient d'être démis de ses fonctions.

De la Ligue des Champions à la relégation ?

D'un point de vue sportif, il y a également une grande différence entre l'OM et Aston Villa pour Boubacar Kamara. En effet, le club phocéen joue actuellement la Ligue des Champions et le haut du tableau en Ligue 1. C'est complètement différent pour les Villans. En effet, le club basé à Birmingham pointe aux portes de la zone de relégation en Premier League. Aston Villa est ainsi 17ème avec seulement 9 points en 11 journées.

Pas de Coupe du Monde pour Kamara

Autre point noir pour Boubacar Kamara suite à son transfert à Aston Villa : il ne jouera pas la Coupe du Monde. Alors qu'évoluer en Premier League lui aurait donné de la visibilité aux yeux de Didier Deschamps afin de figurer dans le groupe de l'équipe de France pour aller au Qatar, les chances d'y figurer sont parties en fumée pour Kamara. En effet, il y a quelques semaines maintenant, l'ex-joueur de l'OM s'est gravement blessé au genou, le privant ainsi de se Mondial.