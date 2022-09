Foot - Equipe de France

Équipe de France : Une polémique avec Kamara, Deschamps s'explique

Publié le 15 septembre 2022 à 17h10 par La rédaction

Pour le dernier rassemblement de l'équipe de France avant la Coupe du Monde, Didier Deschamps a réservé quelques surprises en appelant des nouveaux. Il y a aussi des absents, à l'instar de Boubacar Kamara. Le joueur d'Aston Villa était pourtant là au dernier rassemblement. Une absence qui de Kamara qui ne manque pas de soulever une polémique et Deschamps a alors dû s'expliquer.

Avant le Mondial, l’Équipe de France retrouvera la Ligue des Nations face à l’Autriche et le Danemark. Pour ces rendez-vous, Didier Deschamps a dévoilé sa liste ce jeudi, où l’on peut assister aux retours d’Olivier Giroud et Ousmane Dembélé. Mais un joueur présent lors du dernier rassemblement sera quant à lui absent : Boubacar Kamara.

Avant la Coupe du monde, Deschamps lance un avertissement à Pogba https://t.co/PStHx7PjzX pic.twitter.com/XOU8XGAPEE — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

« Les joueurs qui ont cette binationalité ont cette possibilité »

Didier Deschamps a décidé de ne pas convoquer cette fois-ci Boubacar Kamara, un choix qu’il a décidé d’expliquer alors qu’on accuse le sélectionneur des Bleus d'avoir bloqué l’ancien de l'OM pour éviter qu'il ne joue pour le Sénégal. « Je n'ai jamais fait ça. Que ce soit avec lui, ou un autre joueur. Les joueurs qui ont cette binationalité ont cette possibilité. Si je le prends à un moment, c'est que j'en ai besoin. »

« Je ne le fais qu'au moment présent »