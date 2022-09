Foot - Equipe de France

Deschamps lance un avertissement à Pogba

Publié le 15 septembre 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Blessé, Paul Pogba va manquer plusieurs semaines de compétition et il est donc très incertain pour la Coupe du monde qui débutera au mois de novembre au Qatar. Interrogé sur la situation de son milieu de terrain, Didier Deschamps est dans le flou, mais assure que s'il n'est pas à 100%, Paul Pogba ne sera pas convoqué pour le Mondial.

Une hécatombe de blessures a frappé les Bleus ces dernières semaines. Didier Deschamps doit donc gérer toutes ces absences y compris celle de Paul Pogba, beaucoup plus problématique compte tenu de son statut, mais également la gravité de la blessure du milieu de terrain de la Juventus qui ne devrait pas rejouer avant le début de la Coupe du monde. Et Didier Deschamps reconnaît que s'il n'est pas à 100%, ce sera très compliqué de convoquer Paul Pogba.

Mathias Pogba en garde à vue, son avocat sort du silence https://t.co/FqSQaHk77I pic.twitter.com/wfauXlquGC — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

«Non, il ne viendra pas s'il est pas apte»

« Non, il ne viendra pas s'il est pas apte. Si c'est venir pour venir... Lui non plus ne veut pas ça. C'est pas concevable. Le nombre de joueurs qui seront là, ils seront tous prêts à jouer. il peut y avoir des disparités sur le plan athlétique. Après c'est une question par rapport à la concurrence, il ne viendra pas juste parce qu'il fait partie des cadres. Ceux qui seront sélectionnés seront aptes à répondre à ces exigences », lance le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse avant de se prononcer sur les chances de voir Paul Pogba au Qatar.

«Paul, c'est pas un GO, il est pas là pour amuser la galerie»