Nouveau coup de tonnerre dans l'affaire Pogba

Alors qu’une information judiciaire contre X a été ouverte le 2 septembre par le parquet de Paris, notamment pour extorsion avec arme en bande organisée, Mathias Pogba et trois autres personnes ont été placés en garde à vue entre mardi et mercredi. Le frère de l’international français se serait présenté de lui-même au service d’enquête pour livrer sa version des faits concernant « l'affaire Pogba ».

Depuis plusieurs semaines, l’affaire Pogba agite le football français. Tout a commencé après la publication d’une vidéo énigmatique de Mathias, frère de Paul, dans laquelle il promettait de faire de grosse révélations sur son cadet. Depuis, on a appris qu’une enquête avait été ouverte en France sur des soupçons de tentatives d’extorsion dont aurait été victime le champion du monde tricolore. Mathias Pogba est soupçonné d’avoir participé à cette extorsion, ce qu’il dément, et a été placé en garde à vue, en compagnie de trois autres personnes.

Mathias Pogba et trois autres personnes en garde à vue

Selon les informations divulguées par Le Monde et RMC , Mathias Pogba et trois autres personnes ont été placées mardi et mercredi en garde à vue. Le frère de Paul Pogba s’est présenté de lui-même aux enquêteurs de Nanterre, alors qu’une information judiciaire contre X a été ouverte le 2 septembre par le parquet de Paris pour « extorsion avec arme en bande organisée, enlèvement ou séquestration avec libération avant le septième jour en bande organisée pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. »

« Mathias Pogba tient à indiquer avec force qu’il est totalement étranger à toute manœuvre d’extorsion à l’égard de son frère », a récemment confié son avocat