Equipe de France : Deschamps prêt à lâcher Pogba ? La réponse

Publié le 12 septembre 2022 à 14h30 par Thibault Morlain

La Coupe du Monde approche. A environ deux mois de l’ouverture du tournoi au Qatar, de nombreuses questions entourent la composition de l’équipe de France. Et l’une d’entre elles concerne notamment Paul Pogba. Alors que le joueur de la Juventus est actuellement blessé et ne reviendra pas tout de suite, il y a en plus la polémique extra-sportive avec Kylian Mbappé. De quoi alors donner quelques maux de tête à Didier Deschamps au moment de sélectionner ou non Pogba chez les Bleus ?

Il y a quelques semaines maintenant, Mathias Pogba, frère de Paul Pogba, avait fait une incroyable sortie sur les réseaux sociaux. Et cela ne concernait pas seulement le joueur de la Juventus, mais aussi Kylian Mbappé. En effet, il avait notamment lâché à propos du joueur du PSG : « Je pense que ce que j'ai à dire va intéresser beaucoup de monde. Je vous parlerai de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Il y aura de nombreux éléments et témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit ».

Au coeur de la polémique, le clan Pogba envoie un message fort https://t.co/lBu1wpeBaa pic.twitter.com/l90MzS9vVJ — le10sport (@le10sport) September 11, 2022

Une histoire de marabout

Mais de quoi voulait parler Mathias Pogba concernant l’histoire entre Paul Pogba et Kylian Mbappé ? Il n’aura pas fallu longtemps pour le découvrir. Ainsi, cela serait à propos d’une histoire de marabout. Comme cela avait été révélé le joueur de la Juventus aurait fait appel à un marabout pour jeter un sort à l’attaquant star du PSG. Ce qui avait par ailleurs été démenti par Paul Pogba. Néanmoins, suite à cette révélation, des questions se sont alors posées sur la cohabitation des deux joueurs en équipe de France, le tout à quelques semaines du début de la Coupe du Monde au Qatar. Les regards se tournent alors forcément vers Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus…

Deschamps a tranché

Si cette affaire extra-sportive qui a fait énormément parler, Paul Pogba n’aurait rien à craindre pour sa place en équipe de France. S’il venait à être pour disputer la Coupe du Monde, le joueur de la Juventus devrait être du voyage au Qatar. En effet, selon les informations de L’Equipe , la relation est très forte entre Didier Deschamps et Pogba, et ce depuis plusieurs années maintenant. Comme le développe le quotidien sportif, la polémique n’aurait pas entaché cette relation.

Quelle relation entre Mbappé et Pogba ?