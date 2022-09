Foot - Equipe de France

Nouveau coup de tonnerre pour Pogba avant le Mondial

Publié le 5 septembre 2022 à 20h30 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 5 septembre 2022 à 20h34

Alors que la polémique avec son frère Mathias bat son plein, Paul Pogba va se faire opérer du ménisque après avoir refusé de prendre cette décision il y a plusieurs semaines. Très déçu, Massimiliano Allegri, le coach de la Juventus, pense le récupérer en janvier. Malgré les circonstances, l’international français veut toujours disputer la Coupe du Monde.

La drôle d’année de Paul Pogba est loin d’être terminée. Après une piètre dernière saison sous les couleurs de Manchester United, l’international français a décidé de faire son retour à la Juventus. A peine arrivé, Paul Pogba a rechuté en se blessant au ménisque durant la préparation du club turinois. Une blessure qui a précédé la polémique actuelle où il est confronté à la parole de Mathias Pogba, son grand frère.

Pogba va se faire opérer

Écarté des terrains, Pogba continue sa rééducation. Après avoir refusé de se faire opérer pour conserver ses chances de participer à la Coupe du Monde, le champion du monde 2018 venait de reprendre l’entraînement avec ballon ce lundi annonçait la presse italienne. Cette même presse qui explique que Paul Pogba a désormais prévu une opération pour soigner sa blessure après avoir rechuté, une information confirmée en conférence de presse par Massimiliano Allegri.

« Nous le récupérerons en janvier, il faut être réaliste »

Avant d’affronter le PSG, l’entraîneur de la Juventus s’est confié sur le cas Pogba. « Pogba a arrêté après avoir fait un choix conservateur. Nous le récupérerons en janvier, il faut être réaliste. Il s'est arrêté ce matin et a décidé de se faire opérer. Je dois calculer son retour pour janvier. J'espère qu'il reviendra avant la Coupe du Monde avec nous mais il reste 45 jours avant le début de la Coupe du monde. La Coupe du Monde n'est pas mon problème, c'est à la Juventus qu'il revient en janvier », a lancé le technicien italien dans des propos relayés par TMW . Pour Allegri, la première décision de Paul Pogba a encore du mal à passer… « Le passé ne peut être changé : si vous prenez une décision, c'est qu'elle est juste, après vous voyez si celle-ci était bonne ou non. On ne pense pas à ce qu'on aurait pu faire si on l'avait fait. Maintenant, nous pensons à faire un bon match demain », termine l’entraîneur de la Juventus.

Pogba vise toujours la Coupe du Monde