Foot - PSG

Kylian Mbappé sort du silence et lâche un message à Paul Pogba

Publié le 5 septembre 2022 à 18h15 par Bernard Colas mis à jour le 5 septembre 2022 à 18h18

Alors que son nom se retrouve bien malgré lui cité dans l’affaire Paul Pogba, Kylian Mbappé s’est prononcé ce lundi sur la polémique dans laquelle se retrouve le joueur de la Juventus. Le frère de ce dernier affirme en effet que le milieu français aurait fait appel à un marabout pour nuire à la star du PSG.

Depuis plusieurs jours, Paul Pogba se retrouve au cœur d’une grosse polémique. Le milieu de la Juventus est notamment accusé par son propre frère Mathias Pogba d’avoir fait appel à un marabout pour nuire à son coéquipier Kylian Mbappé, ce qu’il nie totalement. Une affaire qui fait grand bruit à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. Présent en conférence de presse ce lundi, Kylian Mbappé n’a pas échappé à ce sujet.

« Aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier »

Interrogé sur l’évolution de sa relation avec Paul Pogba, Kylian Mbappé a affirmé faire confiance à son coéquipier, avec qui il s’est expliqué. « Au jour d'aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Il m’a appelé et m’a donné sa version des faits, à l’heure où je parle c'est sa parole contre la parole de son frère, je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense que dans l’intérêt de la sélection aussi, on a une grande compétition et aujourd’hui je pense qu’il a déjà des problèmes, c’est pas le moment d'en rajouter pour lui, je suis assez détaché de tout ça », a confié la star du PSG à la veille d’affronter la Juventus.

Mbappé, marabout… L’affaire Pogba prend d’énormes proportions https://t.co/kDDsV5ocql pic.twitter.com/PTpoNfzCwk — le10sport (@le10sport) September 5, 2022

Paul Pogba nie de son côté pour Mbappé