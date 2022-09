Foot - PSG

PSG : Ce surprenant tacle glissé aux Parisiens

Publié le 4 septembre 2022 à 22h10 par La rédaction

Ce samedi, le PSG se déplaçait à Nantes dans le cadre de la 6ème journée de Ligue 1 avec une large victoire grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Nuno Mendes (0-3). Mais une polémique s’est créée autour du club parisien par rapport à… leur moyen de transport. En effet, le club de la capitale s’était déplacé en avion pour aller à Nantes, ce qui n'a pas vraiment plus du côté de la SNCF.

C'est une nouvelle vicoitre pour le PSG lors de la 6e journée de la Ligue 1 et à quelques jours du début de la Ligue des Champions. Si Neymar était remplaçant, c'est Kylian Mbappé qui a répondu présent en signant un doublé, bien aidée par son coéquipier Nuno Mendes et confirte donc la place de leader de son équipe, grâce à goal-average favorable.

Paris-Nantes est en moins de 2 heures en @TGVINOUI. @PSG_inside, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre #TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité 🌎 🙂 https://t.co/FJCW6M7Mwe — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) September 4, 2022

Un déplacement qui ne passe pas

S’il n’y a rien à redire sur le match, c’est une story Instagram de Marco Verratti ou l’on peut voir Marquinhos et Neymar lors du voyage d’avion qui leur a servi de moyen de transport. Elle a fait réagir le directeur de TGV-Intercités Alain Krakovitch, qui l’a relayée sur son compte Twitter avec le message : « Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV ».

Alain Krakovitch tacle le PSG