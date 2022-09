Foot - PSG

Avant le choc, l'Italie panique et craint le pire face au PSG

Publié le 4 septembre 2022 à 19h30 par Arthur Montagne

Mardi, le PSG fera ses grands débuts en Ligue des champions, et lancera sa saison européenne par un choc contre la Juventus au Parc des Princes. L'occasion pour les Parisiens de confirmer leur excellent début de saison, face à des Turinois qui sont à l'inverse plus en difficulté. Du côté de l'Italie, on craint d'ailleurs le pire pour la Vieille Dame.

C'est le moment attendu par les fans de football en Europe : le retour de la Ligue des champions. Et c'est pour cette semaine. En effet, la C1 fait déjà son grand retour et le PSG sera immédiatement dans le bain puisque le club de la capitale reçoit la Juventus mardi soir, son plus gros rival dans un groupe également composé de Benfica et du Maccabi Haïfa. Pour le club de la capitale, ce sera l'occasion de confirmer son excellent début de saison qui vient de remporter 5 des 6 premiers matches en Ligue 1 avec un secteur offensif très impressionnant qui s'est également mis en valeur samedi soir contre le FC Nantes (3-0). Pas de quoi rassurer de l'autre côté des Alpes où on craint le pire pour la Juventus.

L'Italie est impressionnée par le PSG

En effet, ce dimanche, la presse italienne affiche un incroyable pessimisme pour la Juventus. Il faut dire que pendant que le PSG dominait largement le FC Nantes (3-0), la Vieille Dame confirmait ses difficultés entrevues depuis le début de saison en concédant le nul contre la Fiorentina (1-1). Les Turinois sont toujours invaincus en Serie A, mais il s'agit du troisième nul en cinq matches. Par conséquent, du côté de l'Italie, on ne donne pas cher de la peau des coéquipiers d'Angel Di Maria contre le PSG. « Mbappé et Messi font le show. Le PSG met en garde la Juve », écrit par exemple le Corriere dello Sport tandis que le Gazzetta dello Sport rappelle que le PSG s’est imposé « sans forcer » et a réussi « à faire souffler ses stars sans provoquer de polémique. » Par de quoi rassurer Massimiliano Allergi.

PSG : Marquinhos envoie un message avant le choc en Ligue des champions https://t.co/JyGynnYINB pic.twitter.com/hyRZ2Ky6ix — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

Allegri très pessimiste

En effet, samedi, après le nul contre la Fiorentina, le technicien italien faisait preuve d'une incroyable lucidité. « On va voir ce qui se passera dans trois jours, mais ce n’est pas une rencontre importante. Celle vraiment importante sera face à Benfica à la maison » a déclaré le coach de la Juve, au micro de Sky Sport Italia . « Nous allons la préparer comme il faut, mais pour nous celles contre Benfica et le Maccabi Haifa seront plus importantes ». Du côté du PSG, on refuse en revanche de se placer en grand favori, en restant méfiant du grand club européen qu'est la Juventus.

Galtier reste prudent