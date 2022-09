Foot - Juventus

Opposé à Mbappé, Pogba donne sa version des faits

Publié le 4 septembre 2022 à 18h30 par Axel Cornic mis à jour le 4 septembre 2022 à 18h31

Blessé au genou, Paul Pogba se serait bien passé de l’énorme polémique qui le frappe actuellement. Le milieu de la Juventus et de l’équipe de France est en effet accusé par son propre frère Mathias Pogba d’avoir fait appel à un marabout pour nuire à son coéquipier Kylian Mbappé, ce qu’il nie totalement.

Le clan Pogba que l’on pensait si soudé a totalement éclaté depuis les révélations de Mathias Pogba. L’ancien de Pescara et de Tours a publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux pour attaquer personne d’autre que son propre frère Paul, qu’il accuse notamment de l’avoir mis en danger lui et ses proches. Ce n’est pas tout, puisque le nom de Kylian Mbappé a également fait surface et toujours à en croire les dires de Mathias, son plus jeune frère aurait fait appel à un marabout pour jeter un sort à la star du PSG et de l’équipe de France. Du côté du milieu de la Juventus on nie tout en bloc et on a notamment dénoncé une tentative d’extorsion de fonds.

Nouvelle annonce fracassante sur cette supercherie du clan Pogba https://t.co/GBQgykGNOz pic.twitter.com/0EhK2DvYje — le10sport (@le10sport) September 3, 2022

Pogba aurait payé un marabout pour une association...

Ce dimanche, Franceinfo a fait de nouvelles révélations au sujet de cette sombre affaire frappant Paul Pogba, à seulement quelques semaines de la Coupe du monde au Qatar. Ayant eu accès au procès-verbal de la deuxième audition du joueur, le média explique qu’il aurait nié avoir fait appel à un marabout pour nuire à Kylian Mbappé, comme l’a annoncé son frère Mathias. Il aurait en effet expliqué avoir bien versé de l’argent à un marabout, mais Mbappé n’aurait rien à voir là-dedans puisque cela serait selon ses dires lié à une association humanitaire qui vient en aide à des enfants d'Afrique.

Et non pour échapper aux blessures !

Cette version va à l’encontre de ce qui a pu être révélé ces derniers jours par CNews ainsi que d’autres sources. Selon ces médias, Paul Pogba aurait bien fait appel à un marabout, mais plutôt pour se garder des blessures qui ont émaillé la fin de son aventure à Manchester United. Une histoire assez cocasse, quand on sait que le milieu souffre d’une grave blessure au ménisque qui pour le moment l’a empêché de fêter son grand retour à la Juventus et qui a un temps mis en danger sa présence à la Coupe du monde, avec l’équipe de France.

« Tu penseras à nous maintenant que tu as reçu une prime à la signature »