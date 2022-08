Foot

Marabout, Mbappé… Paul Pogba rétablit la vérité

Publié le 31 août 2022 à 15h10 par Thomas Bourseau

Dans l’affaire de la famille Pogba, chaque jour nous offre un nouveau voire plusieurs rebondissements. Ce mercredi, il est révélé que le fameux marabout démarché par Paul Pogba qui été censé avoir travaillé pour nuire à Kylian Mbappé n’aurait eu pour usage que d’empêcher le joueur de la Juventus d’être régulièrement blessé.

Samedi soir, Mathias Pogba mettait le feu à la toile. Par le biais d’une vidéo publiée sur TikTok , le frère aîné de Paul Pogba assurait qu’il allait très bientôt faire des révélations compromettantes sur son frère en citant notamment Kylian Mbappé. « Des choses très importantes » , pour reprendre ses propos avant d’ajouter ceci : « Il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout cela risque d’être explosif et de faire grand bruit ».

Mathias Pogba affirmait que son frère voulait nuire à Kylian Mbappé grâce à un marabout

Par la suite, France Info faisait état de l’implication d’un marabout dans cette histoire chargé de nuire à Kylian Mbappé. De quoi faire réagir Mathias Pogba qui a par la suite mis en garde l’attaquant du PSG dimanche soir sur Twitter . « Kylian, à présent tu comprends ? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu ! ». Mardi, L’Équipe faisait part dans ses colonnes que Kylian Mbappé et son entourage ne prenaient pas cette affaire à la légère et qu’ils suivraient avec attention la nature des révélations de Mathias Pogba.

Pogba aurait fait appel à un marabout pour éviter les blessures à répétition