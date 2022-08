Foot

Entre clash et révélations, l’affaire Pogba prend de l’ampleur

Publié le 28 août 2022 à 17h30 par La rédaction

Ce samedi soir, Mathias Pogba, le grand frère de Paul, a lâché une véritable bombe sur les réseaux sociaux. En effet, l’attaquant français a annoncé qu’il ferait prochainement de grandes révélations concernant Paul Pogba, mais aussi Kylian Mbappé. Et désormais, cette affaire semble prendre de plus en plus d’ampleur…

Mathias Pogba a lancé une véritable bombe sur les réseaux sociaux. En effet, l’attaquant français, grand frère de Paul, a réalisé un post énigmatique sur les réseaux sociaux. Dans 4 langues différentes, il a annoncé qu’il ferait prochainement de très grosses révélations sur Paul Pogba, son agent Rafaela Pimenta, Kylian Mbappé, mais aussi Yeo Moriba, la mère de Paul Pogba. Une annonce qui a fait l’effet d’une véritable bombe…

Transferts - Real Madrid : Florentino Pérez a fixé sa prochaine grande priorité sur le mercato https://t.co/06XZEWABdy pic.twitter.com/vgeq6WoR3C — le10sport (@le10sport) August 28, 2022

« Je vais bientôt faire de grandes révélations »

Ainsi, sur les réseaux sociaux, Mathias Pogba a annoncé de grosses révélations à venir. « Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous annonce que je vais bientôt faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu’on appelle aujourd’hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle... sa seconde mère, comme si elle ne lui suffisait pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba, qui joue aujourd’hui à la Juventus après un passage décevant à Manchester United. Je pense que ça ne vous a pas échappé, avec le battage médiatique autour de son transfert, ses déboires et sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1/10... Si je fais cette vidéo, j'estime que les supporters français, italiens, anglais, espagnols, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore, l'équipe de France et la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses, afin de décider, en toutes connaissance de cause, s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public, s'il mérite sa place en équipe de France, s'il mérite d'être titulaire à la Juventus, qu'il est une personne digne de confiance ».

« Ces déclarations ne sont pas une surprise »

Par ailleurs, le clan Paul Pogba a répondu à cette vidéo. Un court texte a été publié, dans lequel ils ont annoncé que ce n’était pas une surprise. « Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura plus d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours ».

Une enquête ouverte en France