Mbappé, révélations... Menacé par son frère, Paul Pogba va au clash

Publié le 28 août 2022 à 14h30 par Pierrick Levallet

Ce samedi soir, Mathias Pogba a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il expliquait vouloir faire la lumière sur quelques points, notamment le cas de son frère Paul Pogba et son avocate Rafaela Pimenta. La réponse du clan du joueur de la Juventus ne s’est pas faite attendre, et il n’est pas vraiment surpris par la sortie de Mathias Pogba.

Tout au long de la saison dernière, Paul Pogba a fait parler de lui concernant son avenir. Dans la dernière année de son contrat, l’international tricolore a finalement décidé de ne pas prolonger avec Manchester United pour faire son retour gratuitement à la Juventus. Blessé, La Pioche n’a pas pu faire ses nouveaux débuts sous les couleurs bianconeri . Mais le calme semblait être revenu autour de lui. Mais son frère préparerait de terribles révélations à son sujet.

«Je vais bientôt faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba»

« Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous annonce que je vais bientôt faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu’on appelle aujourd’hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle... sa seconde mère, comme si elle ne lui suffisait pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba, qui joue aujourd’hui à la Juventus après un passage décevant à Manchester United , a d’abord lancé Mathias Pogba sur son compte Twitter avant de poursuivre. Je pense que ça ne vous a pas échappé, avec le battage médiatique autour de son transfert, ses déboires et sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1/10... Si je fais cette vidéo, j'estime que les supporters français, italiens, anglais, espagnols, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore, l'équipe de France et la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses, afin de décider, en toutes connaissance de cause, s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public, s'il mérite sa place en équipe de France, s'il mérite d'être titulaire à la Juventus, qu'il est une personne digne de confiance. »

Salut à tous, je viens de rejoindre Twitter car j'ai soudainement eu envie de m'exprimer et prochainement je crois que je vais bien me lâcher ! Alors suivez moi et tenez-vous prêt ! 👇🏿 La vidéo complète est sur insta @mathiaspogbaofficial pic.twitter.com/femvMRN7PQ — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 27, 2022

Rafaela Pimenta également visée

Le frère du joueur de la Juventus avouait également vouloir faire toute la lumière sur Rafaela Pimenta, qui a pris la succession de Mino Raiola après son décès. Mathias Pogba veut ouvrir les yeux des dans concernant « son intégrité et son professionnalisme, sur sa loyauté » pour savoir si « elle mérite de prendre la relève dans l'écurie Mino Raiola. Cela permettra de savoir à son écurie et à ses clients si elle mérite de les représenter et veiller à leurs intérêts. » La réponse du clan Paul Pogba ne s’est donc pas faite attendre.

«Cela s'ajoute à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba»