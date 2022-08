Foot - PSG

PSG : D'énormes révélations vont être lâchées sur... Kylian Mbappé

Publié le 28 août 2022 à 08h35 par Pierrick Levallet

Alors qu’il vient de se sortir d’une polémique avec Neymar au PSG, Kylian Mbappé pourrait bien de nouveau être au cœur d’un problème très prochainement. Mathias Pogba a révélé sur les réseaux sociaux qu’il avait d’importantes révélations à faire sur plusieurs sujets. Et parmi les thèmes qu’il voudrait aborder, il y aurait celui de Kylian Mbappé.

Depuis qu’il a prolongé au PSG, Kylian Mbappé n’est pas vraiment épargné par les révélations à son sujet. L’attaquant de 23 ans, qui était convoité par le Real Madrid (son club de rêve), avait finalement décidé de rester au PSG et l’avait annoncé au Parc des Princes en compagnie de Nasser Al-Khelaïfi peu avant le coup d’envoi de la dernière journée de Ligue 1 la saison passée. Alors qu’il vient tout juste de sortir d’une nouvelle crise dans laquelle il était au cœur, avec Neymar, Kylian Mbappé pourrait bien se retrouver de nouveau dans l’œil du cyclone très prochainement.

«Je vous annonce que je vais bientôt faire de grandes révélations»

« Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous annonce que je vais bientôt faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu’on appelle aujourd’hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle... sa seconde mère, comme si elle ne lui suffisait pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba, qui joue aujourd’hui à la Juventus après un passage décevant à Manchester United » a d’abord interpellé Mathias Pogba sur son compte Twitter ce samedi soir.

Salut à tous, je viens de rejoindre Twitter car j'ai soudainement eu envie de m'exprimer et prochainement je crois que je vais bien me lâcher ! Alors suivez moi et tenez-vous prêt ! 👇🏿 La vidéo complète est sur insta @mathiaspogbaofficial pic.twitter.com/femvMRN7PQ — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 27, 2022

Mbappé ciblé par les révélations de Mathias Pogba

Mais si Paul Pogba devrait être l’une des cibles de ces révélations chocs, il ne devrait pas être la seule. Sur sa vidéo, Mathias Pogba a inscrit plusieurs hashtags sur lesquels il aimerait faire toute la lumière. Parmi les noms de son frère et de Rafael Pimenta, on peut également y retrouver celui de Kylian Mbappé. Au cours des derniers mois, l’attaquant du PSG a beaucoup fait parler de lui. « Je pense que ce que j'ai à dire va intéresser beaucoup de monde. Je vous parlerai de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Il y aura de nombreux éléments et témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit », ajoute le frère du milieu de terrain de la Juventus.

Quelques problèmes depuis sa prolongation au PSG

Après sa prolongation avec le club de la capitale, la star de 23 ans s’était attiré les foudres de certains supporters, notamment du Real Madrid. Ces derniers critiquaient le choix de Kylian Mbappé, qui se portait plus vers l’argent selon eux. L’orage est passé, mais l’international tricolore s’est retrouvé dans une nouvelle tempête en ce début de saison avec l’histoire du penalty-gate avec Neymar. Il va donc falloir attendre des précisions de la part de Mathias Pogba désormais. Affaire à suivre...