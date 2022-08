PSG

Cette demande improbable faite à Messi et Neymar

Si le PSG commence parfaitement sa saison, son grand objectif reste bien évidemment la Ligue des champions. Et jeudi soir, le tirage avait lieu. Résultat, le club de la capitale fera face à la Juventus, à Benfica, et aussi au Maccabi Haïfa, le petit poucet du groupe. D’ailleurs, un joueur du club israélien a fait une demande surprenante à deux stars du PSG…

Le début de saison du PSG, c’est trois victoires, trois cartons (0-5, 5-2, 1-7) et donc 17 buts inscrits. Au-delà des résultats, le club de la capitale impressionne dans le contenu proposé, avec un vrai jeu collectif. Le PSG réussit donc un début d’exercice canon…du moins en Ligue 1. Car le vrai test des Parisiens sera bien évidemment la Ligue des champions, le grand objectif chaque saison.

La Juventus, Benfica et le Maccabi Haïfa pour le PSG

Et ce jeudi soir avait lieu le tirage au sort de la Ligue des champions 2022-2023. Le PSG est donc fixé ! Ça sera le groupe H avec la Juventus, Benfica et le Maccabi Haïfa. Et dès le tirage effectué, les joueurs du club israélien se sont réjouis d’affronter les stars parisiennes sur les réseaux sociaux.

La demande improbable d’Atzili