Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi s’amuse du dossier Skriniar

Publié le 26 août 2022 à 08h15 par La rédaction

Pisté depuis de nombreuses semaines par le Paris Saint-Germain, Milan Skriniar fait tourner les têtes des dirigeants parisiens. Alors que l’Inter ne souhaite pas vendre son joueur, le PSG ne lâche pas pour autant l’affaire. Après le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi s’est amusé de la possible arrivée du défenseur milanais.

Alors que le PSG cherche encore à se renforcer en défense d’ici la fin du mercato, le Paris Saint-Germain vise depuis plusieurs semaines le défenseur de l’Inter, Milan Skriniar. Malgré les discussions entre les deux clubs qui durent depuis plusieurs semaines, le club de la capitale ne lâche pas l’affaire pour le Milanais.

Le PSG ne lâche pas Milan Skriniar

Alors que le contrat de Milan Skriniar se termine en juin 2023, le PSG continue d’espérer pour s’attacher les services du défenseur de l’Inter. Mais le club milanais tient bon pour ne pas céder son joueur et aurait même refusé une offre à 60 M€, bonus compris.

