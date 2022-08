Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre XXL a été dégainée pour Wesley Fofana

Publié le 24 août 2022 à 11h10 par La rédaction mis à jour le 24 août 2022 à 11h13

Désireux de se renforcer en défense, le Paris Saint-Germain a été annoncé sur les traces de Wesley Fofana. Chelsea est aussi sur le coup et le club londonien fait le forcing depuis plusieurs semaines pour s’attacher les services du défenseur français. Après avoir vu ses deux premières offres rejetées par Leicester, les Blues seraient encore revenus à la charge avec une troisième proposition, de nouveau repoussée par les Foxes.

Désireux de vouloir renforcer sa défense, le PSG aurait jeté son dévolu sur Wesley Fofana. Chelsea est aussi intéressé par le joueur et le club londonien est très bien avancé dans ce dossier. Alors que les Blues se sont fait recaler par Leicester après deux offres, le club entraîné par Thomas Tuchel poursuit son forcing en ayant envoyé une troisième offre.

Transferts - PSG : Luis Campos tente bien un nouveau coup sur le mercato https://t.co/UMwuTHoKwl pic.twitter.com/ljYXolrZvT — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

Chelsea dégaine 83 M€ pour Wesley Fofana

D’après les informations du Telegraph , Chelsea serait revenu à la charge pour Wesley Fofana avec une troisième offre à hauteur de 83 M€. Une proposition de nouveau rejetée par Leicester qui ne compte pas se laisser faire dans ce dossier.

Rodgers confirme l’offre rejetée