Foot - Mercato - PSG

PSG : Une offre XXL est repoussée pour le transfert de Fofana

En quête d’un nouveau défenseur central cet été, Luis Campos garderait un œil sur Wesley Fofana alors que la piste Milan Skriniar patine depuis quelques semaines. Mais Chelsea serait également de la partie pour le joueur de 21 ans. Les Blues pousseraient auprès de Leicester City en multipliant les offres. Mais jusqu’à présent, le club londonien n’aurait essuyé que des refus.

Depuis de nombreuses semaines maintenant, Luis Campos cherche à faire venir un nouveau défenseur central au PSG. Le conseiller sportif parisien avait donc jeté rapidement son dévolu sur Milan Skriniar. Mais la piste menant au Slovaque serait tombée à l'eau. Luis Campos s’intéresserait donc à d’autres pistes sur le marché. Le nom de Wesley Fofana a ainsi été lié au PSG ces dernières semaines. Mais Chelsea serait également de la partie pour l’ancien de l’ASSE. Cependant, le pensionnaire de Premier League aurait essuyé un nouveau refus dans ce dossier.

Leicester have turned down new bid from Chelsea for Wesley Fofana. Fee understood to be around £70m but with difficult add-ons included, as @JPercyTelegraph mentioned. 🚨🔵 #LCFCChelsea feel there’s still chance to push/insist for Fofana, as he really wants the move. pic.twitter.com/iIswOXxr4t