Transferts - PSG : Pour cette vente, Campos a l’embarras du choix

Publié le 23 août 2022 à 14h45 par Thomas Bourseau

Abdou Diallo aurait la cote sur le marché des transferts et particulièrement en Angleterre et en Italie. Le défenseur central du PSG, que Luis Campos aimerait vendre avant la fin du mercato, serait dans les petits papiers de Leicester City et de West Ham ainsi que de la Roma…

Abdou Diallo pourrait-il quitter le PSG avant la clôture du mercato estival le 1er septembre prochain ? La saison a déjà repris et le Paris Saint-Germain est sorti victorieux de ses trois premiers matchs de championnat. Diallo n’a joué aucune de ces rencontres et se trouve être poussé vers la sortie depuis un bon moment. L’Angleterre ou l’Italie ? Le Français a été annoncé au sein de la Premier League et de la Serie A.

Diallo à Leicester, si…

D’après les informations divulguées par Média Foot, Leicester City serait particulièrement intéressé par le profil d’Abdou Diallo. En effet, si le transfert de Wesley Fofana à Chelsea se concrétisait, il se pourrait que les Foxes enclenchent une offensive auprès de Luis Campos et de la direction du PSG. Cependant, Leicester pourrait voir d’autres clubs lui griller la priorité.

