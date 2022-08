Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos fonce dans le mur pour ces deux départs

Publié le 23 août 2022 à 13h30 par Thomas Bourseau

De concert avec Antero Henrique, Luis Campos plancherait sur les départs des joueurs du loft du PSG. Bien que certains dossiers soient proches d’une éventuelle résolution, d’autres n’en sont clairement pas à ce stade, à l’instar des opérations Rafinha et Julian Draxler.

On entre dans la dernière ligne droite du mercato estival et malgré un dégraissage certain de l’effectif de Christophe Galtier, Luis Campos doit toujours se séparer de plusieurs membres du loft. Pour ce qui est d’Ander Herrera et de Layvin Kurzawa, l’Athletic Bilbao et Fulham seraient sur les rangs et bien emballés par l’idée de s’attacher leurs services. À condition que le PSG trouve un accord avec les deux indésirables sur la question de leurs rémunérations, disposant de deux années supplémentaires sur leurs contrats comme L’Équipe l’a souligné ces dernières heures.

Rafinha n’a plus d’option au Brésil

Pendant quelque temps et avant la clôture du mercato estival au Brésil, Rafinha était annoncé du côté de l’Atletico Mineiro. Pour autant, et alors que des discussions auraient eu lieu, le Brésilien n’a pas pu retrouver ses terres natales. Cependant, l’option Qatar et plus précisément Al-Arabi semblait être d’actualité et à portée de main du club parisien.

Et le Qatar ne sauvera pas le PSG

Cependant, contrairement à ce que Foot Mercato a notamment assuré, Rafinha ne pourrait pas débarquer à Al-Arabi. C’est en effet ce que L’Équipe a révélé dans ses colonnes du jour. Les propriétaires qataris du PSG ne sont donc pas en mesure de compter sur le club de l’élite du football qatari. Ce qui poserait problème pour le départ de Rafinha qui deviendrait un véritable poids mort pour Luis Campos, mais il ne serait pas le seul.

Rafinha et Draxler, deux poids morts pour Campos ?