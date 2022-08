Foot - Mercato - PSG

PSG : Kurzawa ne va pas faire de cadeau à Campos pour son transfert

Publié le 23 août 2022 à 08h35 par Pierrick Levallet

Alors que le mercato ferme ses portes dans quelques jours, le PSG entend toujours poursuivre son opération dégraissage. Le club de la capitale pourrait d’ailleurs se séparer d’un gros indésirable avec Layvin Kurzawa. Le latéral gauche de 29 ans intéresse Fulham en Premier League. Mais l’ancien de l’AS Monaco ne devrait pas faciliter son transfert.

Depuis quelques années maintenant, Layvin Kurzawa est considéré comme un indésirable au PSG. Le joueur de 29 ans n’est plus vraiment à la hauteur des attentes dans le club de la capitale et la concurrence à son poste est bien trop conséquente avec Nuno Mendes et Juan Bernat. Placé dans le loft de Luis Campos, Layvin Kurzawa verrait le PSG faire tout son possible pour s’en débarrasser cet été. Mais avec son salaire et son faible temps de jeu ces dernières saisons, les prétendants ne se bousculent pas vraiment pour le récupérer. Toutefois, une solution inespérée se serait présentée à Luis Campos pour le transfert de l’ancien Monégasque.

Fulham s’intéresse à Kurzawa...

Selon la presse anglaise, Layvin Kurzawa aurait un prétendant en Premier League ! D’après les informations de l’ Evening Standard , le latéral gauche du PSG intéresserait Fulham. Le joueur de 29 ans serait même l’une des priorités des Cottagers en défense. Alors qu’il semblait parti pour une nouvelle saison écarté du groupe professionnel, Layvin Kurzawa pourrait bien se relancer en Angleterre.

... mais le joueur ne va pas faciliter son départ

Toutefois, L’Equipe affirme que Fulham n’aurait pas encore fait d’offre au PSG pour l’international tricolore. De son côté, Layvin Kurzawa n’entendrait pas vraiment faire d’efforts financiers pour aider le club de la capitale et favoriser son départ. Un prêt avec une prise en charge d’une partie du salaire du latéral gauche de 29 ans pourrait être envisagé dans les derniers jours du mercato.

