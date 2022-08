Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une solution inespérée tombe pour Layvin Kurzawa

Publié le 22 août 2022 à 16h45 par Quentin Guiton

Le PSG doit vendre et vite. En effet, le mercato ferme ses portes dans une dizaine de jours et de nombreux indésirables sont toujours au club. C’est notamment le cas de Layvin Kurzawa. Luis Campos ne parvient pas à lui trouver une porte de sortie, notamment à cause de son salaire élevé et de son niveau ces dernières années. Mais le PSG pourrait être finalement sauvé par un club anglais…

« Ce groupe vit bien ensemble, il y a des relations entre les uns et les autres au quotidien. Nous essayons de nous aérer au maximum avant d’entrer dans un tunnel durant lequel nous serons presque tout le temps ensemble. Je le répète, nous chercherons à donner du temps du jeu à chacun, et c’est pour cela que nous ne devons pas avoir un effectif trop large. Pour que chacun se sente heureux et concerné par le projet cette saison » a déclaré Christophe Galtier au micro de Prime Vidéo ce dimanche. Ainsi, après déjà avoir mis un coup de pression à Antero Henrique pour accélérer sur les ventes, le coach du PSG a de nouveau réitéré son envie d’avoir un effectif réduit.

PSG : L’incroyable geste de Kylian Mbappé, Christophe Galtier livre tous les secrets https://t.co/udl30iqj4g pic.twitter.com/IbtP6wk6MN — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

Kurzawa indésirable de longue date…

Il faut dire que le temps presse pour le PSG. Le club doit absolument dégraisser son effectif mais de nombreux indésirables sont encore au club à une dizaine de jours de la clôture du mercato. Parmi eux, on trouve un habitué : Layvin Kurzawa. Seulement, Luis Campos et Antero Henrique ne parviennent pas à lui trouver preneur. Son salaire conséquent ainsi que son niveau de jeu ces dernières années n’attirent pas vraiment les prétendants…

Fulham prêt à sauver le PSG ?