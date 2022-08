Foot - Mercato - PSG

PSG : L'opération dégraissage entre dans sa phase finale

Publié le 22 août 2022 à 13h30 par Quentin Guiton

Le PSG doit accélérer dans ses ventes. Le temps presse. Il reste une dizaine de jours au PSG pour vendre ses indésirables. Christophe Galtier a d’ailleurs réitéré ce dimanche au micro de Prime Vidéo son envie d’avoir un groupe restreint cette saison. Et bonne nouvelle pour lui, certains dossiers avanceraient très bien…

Le PSG s’est bien renforcé sur le mercato en recrutant Vitinha, Renato Sanches, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Seulement, la mission prioritaire du club est de dégraisser l’effectif. Dès son arrivée, Christophe Galtier avait déclaré qu’il voulait un groupe restreint cette saison. Et malgré les départs de Thilo Kehrer ou encore Georginio Wijnaldum, plusieurs joueurs poussés vers la sortie ne sont toujours pas partis.

« Nous, on est pressés »

Interrogé il y a quelques jours sur les fameuses trois recrues encore attendues par le PSG, Christophe Galtier en avait profité pour mettre un coup de pression à Antero Henrique pour accélérer sur les ventes : « Oui, j’ai dit cela il y a deux semaines. Je tiens à préciser que les choix sont faits par Luis Campos et moi-même pour l’effectif. Nous fonctionnons comme ça depuis le début et cela fonctionne très bien. Nous avons mis en place une stratégie pour trouver les joueurs qui pourraient devenir une vraie valeur ajoutée. Il y a aussi la réalité du marché : nous avons beaucoup de joueurs sous contrat. Là, on compte sur Antero pour sa faculté à vendre. On échange beaucoup, tous les trois jours environ, pour construire l’effectif. Nous, on est pressés. Dans une semaine nous allons enchaîner tous les trois jours. Il ne faut pas croire que c’est simple d’intégrer un nouveau joueur. Il y a beaucoup de facteurs. Là-dessus, le fait que ces joueurs n’arrivent pas, évidemment que cela nous handicape sportivement. »

« Nous ne devons pas avoir un effectif trop large »

Dimanche soir, à l’issue de la rencontre face à Lille (1-7), Christophe Galtier a refait part au micro de Prime Vidéo de son envie d’avoir un groupe encore réduit d’ici la fin du mercato, tout en expliquant les raisons : « Ce groupe vit bien ensemble, il y a des relations entre les uns et les autres au quotidien. Nous essayons de nous aérer au maximum avant d’entrer dans un tunnel durant lequel nous serons presque tout le temps ensemble. Je le répète, nous chercherons à donner du temps du jeu à chacun, et c’est pour cela que nous ne devons pas avoir un effectif trop large. Pour que chacun se sente heureux et concerné par le projet cette saison. »

