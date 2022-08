Foot - Mercato - PSG

PSG : Un nouveau départ se précise pour Christophe Galtier

Publié le 22 août 2022 à 11h15 par Quentin Guiton mis à jour le 22 août 2022 à 11h17

Poussé vers la sortie par le PSG, Leandro Paredes est annoncé depuis de longues semaines dans le viseur de la Juventus. Mais l’affaire traine, les deux clubs n’ayant toujours pas réussi à s’entendre. Cependant, si la Juventus attendait de vendre des joueurs pour se lancer sur Paredes, elle aurait changé de stratégie et voudrait boucler la venue de l’Argentin au plus vite. D’ailleurs, la presse italienne révèle que l’opération serait en bonne voie…

Dans sa mission dégraissage, le PSG souhaiterait se séparer entre autres de Leandro Paredes. Le milieu de terrain est d’ailleurs annoncé depuis plusieurs semaines du côté de la Juventus. Problème, les deux formations ne se sont toujours pas entendues…

Mercato - PSG : Renato Sanches livre un message fort après son transfert https://t.co/fqnMECYcwx pic.twitter.com/RdD3A5YPSu — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

La Juventus prête à changer de stratégie ?

Les dernières informations laissaient même entendre que l’opération avait été mise en stand-by. En effet, les Bianconeri voulaient se séparer de certains éléments avant de se lancer sur Paredes. Et les difficultés du club italien à vendre Adrien Rabiot, Arthur ou encore Denis Zakaria avaient compromis la venue du milieu du PSG. Mais la Juventus songerait à revoir sa stratégie. Ainsi, selon CalcioMercato.it , les Turinois penseraient faire venir Paredes avant même de vendre. Massimiliano Allegri serait fan du joueur et désirerait impérativement ce profil dans son équipe. Le PSG serait même désormais ouvert à un prêt avec option d’achat. Le joueur de son côté pousserait pour un transfert.

L’opération est en bonne voie