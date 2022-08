Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça va s'accélérer pour le transfert de Paredes

Publié le 21 août 2022 à 21h30 par Pierrick Levallet

Alors que le PSG a prévu un grand dégraissage dans son effectif, Leandro Paredes pourrait être l’une des victimes. L’Argentin, convoité par la Juventus, pourrait être poussé vers la sortie cet été. Jusqu’à présent, le club turinois attendait d’officialiser quelques départs avant de se jeter pleinement sur le joueur de 28 ans. Mais alors que la fin du mercato approche, les Bianconeri pourraient revoir leur stratégie dans ce dossier.

Alors que le PSG est particulièrement actif dans le sens des arrivées, Luis Campos souhaite également voir quelques joueurs partir cet été. Le conseiller sportif parisien a déjà bouclé les départs de Thilo Kehrer, Arnaud Kalimuendo, Thierno Baldé, Georginio Wijnaldum et Colin Dagba en plus d’Alphonse Areola et de Marcin Bulka. Mais malgré tout, d’autres sorties seraient à prévoir dans le groupe du PSG. Certains éléments pourraient être poussés vers la sortie comme Leandro Paredes, grandement convoité par la Juventus. Alors que le club turinois attendait d’abord de vendre avant de se lancer à l’assaut de l’Argentin, la direction bianconeri pourrait bien changer de stratégie.

La Juventus songe à revoir sa stratégie pour Paredes

Selon les informations de CalcioMercato.it , la Juventus étudierait de plus en plus la possibilité de faire venir Leandro Paredes indépendamment des départs. Jusqu’à présent, le club bianconeri jouait la montre en attendant qu’un joueur de l’effectif actuel soit transféré. Mais alors que les sorties d’Adrien Rabiot, d’Arthur ou encore de Denis Zakaria commenceraient à trainer en longueur, Federico Cherubini et Maurizio Arrivabene pourraient s’activer sur le recrutement de Leandro Paredes.

Le profil de Paredes a tapé dans l'oeil d'Allegri

Le PSG est d’ailleurs ouvert à un prêt avec option d’achat. La direction turinoise pourrait boucler le dossier du milieu de terrain argentin afin d’être sûr de l’avoir pour la saison à venir. Et ensuite, la Juventus pourrait se remettre au travail concernant un départ avant la fin du mercato. Massimiliano Allegri voudrait impérativement un joueur du profil de Leandro Paredes (capable de faire tourner l'équipe, international et qui puisse donner de l'ordre et de la personnalité au milieu de terrain). La Vieille Dame pourrait ainsi forcer le transfert de l’Argentin avant même de finaliser certaines sorties.

