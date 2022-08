Foot - Mercato - PSG

Campos confronté à un énorme casse-tête sur le mercato

Publié le 20 août 2022 à 21h35 par Dan Marciano

Christophe Galtier commence à s'impatienter. L'entraîneur du PSG n'a pas caché son agacement, alors que certaines recrues tardent à débarquer. En quête d'un défenseur central, le club parisien peine à trouver son bonheur. Priorité de Luis Campos, Milan Skriniar devrait rester à l'Inter. Le Portugais n'a d'autre choix que d'explorer de nouvelles pistes.

Le recrutement de Luis Campos connaît un certain ralentissement depuis plusieurs jours. Le mercato du PSG est à l’arrêt, ce qui a tendance à agacer Christophe Galtier, présent en conférence de presse ce vendredi. « On a identifié nos besoins par rapport au système et au calendrier très chargé. On a identifié des joueurs qui pouvaient être une valeur ajoutée. Après, il y a réalité du marché (…) Le fait que ces joueurs n’arrivent pas, ça nous pénalise sur le plan sportif » a lâché l’entraîneur parisien. Le message est passé. A quelques jours de la fin du mercato estival, Luis Campos s’active pour tenter de suivre la feuille de route tracée par Christophe Galtier. Ce dernier aimerait notamment accueillir un défenseur central.

L'Inter met fin au feuilleton Skriniar

Dès son arrivée au PSG, Luis Campos s’est penché sur ce dossier. Le Portugais a coché assez vite le nom de Milan Skriniar, sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2023. Les négociations se sont ouvertes il y a maintenant plusieurs semaines, sans que les deux parties parviennent à s’entendre. Ce vendredi, le PSG aurait transmis une dernière offre fixée à 50M€. Une somme jugée insuffisante par l’Inter, qui réclamerait la somme de 70M€ dans ce dossier. Lassé par cette situation, le président de la formation nerazzurra, Steven Zhang, aurait pris la décision de mettre fin aux discussions et de retenir Milan Skriniar cette saison.

L'Inter espère prolonger le contrat de Skriniar

Désormais, l’Inter a l’intention de blinder le défenseur slovaque. Le club italien devrait, très prochainement, ouvrir des négociations avec Milan Skriniar, à un an de la fin de son contrat. Pour étirer le bail du joueur, l’équipe italienne va devoir mettre la main à la poche, afin de faire oublier au joueur les 8M€ de salaire annuel proposés par le PSG. Les négociations devraient débuter dans les prochaines semaines selon les informations de Calciomercato.com .

