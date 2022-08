Foot - Mercato - PSG

PSG : Les vérités d’Achraf Hakimi sur l’arrivée de Galtier

Publié le 20 août 2022 à 17h30 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG a donc connu un grand changement avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Tandis que Mauricio Pochettino a été remercié par le club de la capitale, Christophe Galtier a lui posé ses valises à Paris, arrivant ne provenance de l’OGC Nice. Et pour le moment, tout se passe bien pour lui dans ce nouveau défi. Achraf Hakimi s’est d’ailleurs confié sur cette arrivée de Galtier au PSG.

Au PSG, on a donc décidé de repartir sur un nouveau projet. Pour cela, de grands changements ont été opérés. Leonardo a été remplacé par Luis Campos et sur le banc de touche, Christophe Galtier a lui pris la place de Mauricio Pochettino. Alors qu’il avait encore un an de contrat à Paris, l’Argentin a été remercié durant la saison. Le natif de Marseille est lui arrivé de l’OGC Nice pour prendre les commandes du PSG. Et le courant est visiblement tout de suite passé entre Galtier et ses nouveaux joueurs. Et ce n’est pas Achraf Hakimi qui dira le contraire à propos de son entraîneur.

« C’est quelqu’un de très drôle »

A l’occasion d’un entretien accordé au site du PSG, Achraf Hakimi s’est livré sur cette arrivée de Christophe Galtier chez les champions de France. Le Marocain a alors pu confier sur l’entraîneur du PSG : « Mon regard sur ces premières semaines passées avec Galtier ? Vous pouvez très bien voir comment il est les jours de matches, sur le bord du terrain. Mais en dehors de ça, c'est quelqu’un de drôle, qui sait plaisanter avec les joueurs, qui est proche d'eux, qui essaie de leur donner de l'affection. Et c’est vrai qu’on peut le ressentir, et ça nous donne de la confiance durant les matches ».

Le schéma de Galtier profite à Hakimi

Il faut dire qu’Achraf Hakimi est l’un des grands gagnants de la nomination de Christophe Galtier. En effet, avec le nouvel entraîneur du PSG, le Marocain évolue dans un rôle de piston, un poste qu’il affectionne particulièrement car cela lui permet de se porter vers l’avant. Et à ce propos, Hakimi a pu expliquer : « Cette année, j'ai eu plus d'occasions de le faire (marquer). Grâce au système, j'ai plus d'opportunités car je suis beaucoup plus haut placé et surtout, j'ai plus de confiance en moi. Je me sens très bien avec mes coéquipiers et j'essaie de profiter des opportunités que j'ai. J'espère que d'autres buts viendront ! » .

