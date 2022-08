Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà la vérité sur ce dossier improbable du mercato

Publié le 20 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la presse espagnole a lancé une information plutôt étrange en évoquant un vif intérêt du FC Barcelone pour Achraf Hakimi, le latéral droit marocain semble bel et bien parti pour rester au PSG où il fait figure de titulaire indiscutable depuis maintenant plus d’un an.

Lors du mercato estival 2021, le PSG n’avait pas hésité à débourser plus de 65M€ pour recruter Achraf Hakimi (23 ans) en provenance de l’Inter Milan, et ainsi régler cette instabilité au poste de latéral droit. Et l’international marocain s’est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable du club francilien.

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour l'avenir d'Hakimi https://t.co/YHPYAZTWtS pic.twitter.com/PWpvAaIxbG — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

Barcelone intéressé par Hakimi ?

Seulement, ces derniers jours, une étrange rumeur a fait son apparition au sujet d’Achraf Hakimi : le FC Barcelone, en quête d’un nouveau profil au poste de latéral droit, aurait coché le nom du numéro 2 du PSG sur sa short-list. Un dossier qui semble relativement improbable, d’autant qu’Hakimi a été formé au Real Madrid.

« Il va rester au PSG »