PSG : Campos lance l’offensive, la réponse de Messi déjà connue

Publié le 19 août 2022 à 19h15 par Thibault Morlain

L’avenir de Lionel Messi est actuellement au centre de toutes les discussions. Et du côté du PSG, on aurait décidé de lancer les grandes manoeuvres pour conserver l’Argentin. Alors que ça devrait prochainement discuter d’une prolongation, la réponse de Messi serait déjà connue à en croire les informations en provenance d’Espagne.

L’été dernier, le PSG réalisait un coup historique en s’offrant Lionel Messi, alors libre suite à son départ du FC Barcelone. L’Argentin avait ainsi signé un contrat jusqu’en 2023 avec le club de la capitale. L’échéance est donc en juin prochain et la question est actuellement de savoir où jouera Messi la saison prochaine.

Une prolongation de Messi ?

Du côté du PSG, on voudrait conserver Lionel Messi, qui dispose d’ailleurs d’une année supplémentaire en option, activable avec l’accord des deux parties. Le club de la capitale voudrait alors prolonger Messi jusqu’en 2024 et comme révélé par El Chiringuito , c’est la semaine prochaine ou la semaine suivante qu’une réunion devrait se tenir entre le PSG et l’Argentin à propos de cette prolongation.

Une décision remise à plus tard