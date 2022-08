Foot - Mercato - PSG

PSG : La vérité éclate pour Achraf Hakimi

Publié le 19 août 2022 à 11h45 par Thibault Morlain

Du côté du FC Barcelone, on n’en a visiblement pas fini sur le marché des transferts. Des nouveaux joueurs sont toujours recherchés et Xavi attendrait notamment l’arrivée d’un nouvel arrière droit. Plusieurs noms circulent alors en Catalogne et ce vendredi, une bombe a été lâchée en Espagne : le Barça penserait à Achraf Hakimi.

Cet été, le PSG souhaite dégraisser et faire partir plusieurs de ses indésirables. Thilo Kehrer vient d’être transféré à West Ham et d’autres pourraient rapidement suivre. Mais les rumeurs de départ ne concerne pas seulement les joueur du PSG présents dans le loft. En effet, certains cadres de Christophe Galtier font aussi parler à l’instar notamment d’un certain Achraf Hakimi.

Barcelone pense à Hakimi

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi pourrait-il déjà quitter le PSG ? Le Marocain serait en tout cas dans les petits papiers du FC Barcelone. Selon les informations d’ El Chiringuito , alors que les Blaugrana cherchent un arrière droit en cette fin de mercato, le nom de Hakimi ferait donc partie des options.

Aunque a primera hora de esta tarde ha sonado como rumor el nombre de Achraf para reforzar al Barça, no hay absolutamente NADA.El PSG pagó 60 millones de euros por el lateral y es uno de los futbolistas más importantes para Christophe Galtier en su esquema 3-4-1-2.Se queda. — Dani Gil (@danigilopez) August 18, 2022

Il ne quittera pas le PSG