PSG : Le Barça veut boucler un énorme transfert à Paris

Publié le 18 août 2022 à 18h10 par Arthur Montagne

Bien que déjà très actif sur le marché des transferts, le FC Barcelone ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et cherche encore à recruter un latéral droit. Dans cette optique, la priorité du club blaugrana se nommerait Achraf Hakimi, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2026.

Depuis l'ouverture du mercato, le FC Barcelone affole le marché des transferts. En effet, grâce à l'activation de certains leviers économique, Joan Laporta a réussi à boucler quelques très gros coups à l'image de Robert Lewandowski, Jules Koundé et Raphinha, ainsi que les arrivées libres de Franck Kessié et Andreas Christensen. Et pourtant, le club blaugrana n'en a visiblement pas terminé avec son mercato.

Le Barça vise un latéral droit

En effet, le Barça souhaite encore recruter un latéral droit. Et pour cause, Sergiño Dest est sur le départ ce qui laisse Sergio Roberto seul à ce poste, bien que Jules Koundé puisse également y évoluer. Par conséquent, Xavi souhaite attirer un véritable spécialiste du poste et pourrait aller piocher du côté du PSG.

Hakimi la priorité de Xavi ?