Foot - Mercato - PSG

PSG : Kylian Mbappé a mené une véritable révolution en interne

Publié le 18 août 2022 à 17h30 par Axel Cornic

C’est un nouveau Kylian Mbappé que l’on peut voir au Paris Saint-Germain cette saison. Un Mbappé qui a franchi un véritable le palier et qui semble désormais prêt à prendre en main le club de la capitale pour le mener vers les sommets. Mais pour entamer un nouveau cycle il faut forcément écarter des éléments et Mbappé semble déjà fait un large travaille pour désigner ceux qui ne feront plus partie de son PSG.

Comme le Real Madrid avec Cristiano Ronaldo et le FC Barcelone pour Lionel Messi, le PSG a décidé en mai dernier de devenir le club d’un seul joueur. La prolongation colossale offerte à Kylian Mbappé ne sert en effet pas seulement à le retenir, mais également à lui offrir un tout nouveau pole qui semble plutôt inédit pour un club comme le PSG. L’attaquant de 23 ans aurait désormais droit de vie et de mort et sa parole ferait loi, dans un club qui n’a d’ailleurs jamais eu une direction particulièrement forte ou stricte. Avec Luis Campos, proche du clan Mbappé depuis l’époque Monaco, il souhaiterait faire le ménage au sein d’un club qui n’a connu que trop de polémiques pour peu de succès depuis quelques années. Cela semble d’ailleurs avoir commencé dès la fin de saison dernière, avec deux hommes forts de l’ancien PSG…

Il a eu son mot à dire pour Leonardo et Pochettino

D’après les informations de UOL Esporte , Kylian Mbappé serait derrière les départs de Leonardo et de Mauricio Pochettino, respectivement ancien directeur sportif et ancien entraineur du PSG. Le premier ne semblait pas vraiment être apprécié par Mbappé ainsi que par son entourage et ce n’est d’ailleurs que son départ qui a ouvert la porte à une prolongation qui semblait jusque-là impossible. Pour Pochettino les choses sont un peu différentes, puisque lui et Mbappé semblaient s’entendre plutôt bien, mais son départ était devenu inévitable après une énième saison décevante.

La fin du clan des Argentins

Ce n’est pas le seul dossier dont se serait occupé Kylian Mbappé. Toujours selon UOL Esporte , il aurait réclamé aux président Nasser Al-Khelaïfi le démantèlement de ce que le média appelle la « République argentine », lors de ce mercato estival. Cela aurait concerné Angel Di Maria, pas prolongé et parti poursuivre sa carrière à la Juventus, mais également deux indésirables comme Leandro Paredes et Mauro Icardi. Deux noms qui reviennent régulièrement lorsqu’il s’agit du mercato du PSG, puisque le milieu pourrait rejoindre Di Maria à la Juventus et Icardi est annoncé partant pour Galatasaray. Leur faute ? Être vraisemblablement trop proches de Lionel Messi et créer une division dans le vestiaire. Pas en reste deux autres hispanophones du PSG, qui seraient Keylor Navas et Ander Herrera.

Un PSG plus français, avec Mbappé comme seul véritable leader