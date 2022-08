Foot - Mercato - PSG

Pleins pouvoirs, Campos... Les vérités de Pochettino sur Mbappé

Publié le 1 août 2022 à 19h00 par Dan Marciano

Lors d'un long entretien accordé à la presse argentin, Mauricio Pochettino a abordé plusieurs sujets, notamment son passage au PSG. L'occasion pour lui de revenir sur le feuilleton qui aura animé la première partie de l'année, la prolongation de Kylian Mbappé. Selon lui, le joueur français n'est pas à l'origine du nouveau projet et de l'arrivée de Luis Campos dans la capitale.

Le feuilleton Kylian Mbappé a animé, durant de longs mois, l'actualité du PSG. Tiraillé entre le club parisien et le Real Madrid, la star française a finalement fait le choix de prolonger son contrat avec l'équipe de Ligue 1. A la tête du PSG au moment de l'officialisation, Mauricio Pochettino est revenu sur cette signature. Selon lui, les dirigeants n'ont pas lésiné sur les moyens pour le retenir, mais ne lui ont pas offert les pleins pouvoirs.

« Je ne pense pas que Kylian soit celui qui a conçu le nouveau projet »

« Ce que je pense, c'est que le PSG a tout fait pour retenir Kylian et je suis aussi d'accord avec ça. C'est l'un des meilleurs joueurs du football mondial aujourd'hui et je pense que le PSG, ayant toutes les ressources pour le faire, l'a convaincu de rester. Mais je ne pense pas non plus que Kylian soit celui qui a conçu le nouveau projet. Ceux qui gouvernent, en l'occurrence le Président, sont ceux qui ont pensé qu'il était plus commode de lancer un nouveau projet pour le club » a confié Pochettino ce lundi.

Nasser Al-Khelaïfi avait mis les choses au clair sur Mbappé