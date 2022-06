Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos, Leonardo… Les pleins pouvoirs pour Mbappé ? Al-Khelaïfi répond

Publié le 21 juin 2022 à 20h10 par Bernard Colas

En prolongeant son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé apparaît un peu plus comme l’élément central du club parisien, au point que des rumeurs sont apparues concernant le rôle de l’attaquant dans l’éviction de Leonardo, l’arrivée de Luis Campos ou encore le mercato. Un sujet sur lequel Nasser Al-Khelaïfi a mis les choses au clair.

Approchant de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé prenait plus que jamais le chemin du Real Madrid, déterminé à s’attacher ses services. Finalement, l’état-major du club de la capitale est parvenu à trouver les bons arguments pour convaincre l’attaquant de renouveler son bail jusqu’en 2025. « J'ai refusé 180 millions du Real Madrid l'été dernier parce que je savais que Kylian voulait rester au PSG. Je le connais très bien, je sais ce que lui et sa famille veulent, et ils ne se déplacent pas pour l'argent. Il a choisi de jouer ici pour sa ville, son club et son pays, et pour le projet sportif. Il ne pense qu'à jouer et à gagner », a confié Nasser Al-Khelaïfi ce mardi dans un entretien accordé à Marca . Après la prolongation de Kylian Mbappé, de nombreuses rumeurs sont apparues concernant le nouveau rôle du Bondynois au sein du PSG, et celles-ci ont pris de l’ampleur suite à l’éviction de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos, proche de la famille Mbappé. Interrogé par Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi a mis les choses au clair.

« Je vais être très clair : le président, c’est moi et c’est moi qui décide. Et surtout Kylian n’a jamais rien demandé »