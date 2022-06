Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi sort enfin du silence et calme tout le monde pour Zidane

Publié le 21 juin 2022 à 18h30 par Arthur Montagne mis à jour le 21 juin 2022 à 18h34

Alors que le nom du successeur de Mauricio Pochettino n'est toujours pas connu, Nasser Al-Khelaïfi est enfin sorti du silence et révèle que le prochain entraîneur du PSG ne sera pas Zinedine Zidane. Le président du club de la capitale est catégorique, il assure que l'ancien numéro 10 des Bleus n'a jamais été dans ses plans.

C'est un long feuilleton qui s'achève. En effet, depuis plusieurs mois, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance du côté du PSG. Et ces derniers jours, cela s'est sérieusement accéléré puisque l'avenir de Mauricio Pochettino ne fait plus de doute, il va quitter son poste. Cependant, malgré les nombreuses rumeurs envoyant Zinedine Zidane sur le banc du PSG, le10sport.com vous révélait en exclusivité qu'il ne serait pas l'entraîneur du club de la capitale. En revanche, Christophe Galtier sera vraisemblablement le prochain coach parisien. Nasser Al-Khelaïfi confirme que l'ancien numéro 10 des Bleus ne sera pas sur le banc du PSG la saison prochaine.

💣 Al-Khelaïfi au @le_Parisien : « On a choisi une autre option que #Zidane. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place. #Galtier ? On discute avec Nice »🚨Comme annoncé par @le10sport dès le 10 juin, pas de Zinedine #Zidane au #PSG https://t.co/a9Lnrem4Pr — Bernard Colas (@BernardCls) June 21, 2022

Al-Khelaïfi annonce que Zidane ne sera pas l'entraîneur du PSG