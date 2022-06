Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les nouvelles révélations d'Al-Khelaïfi sur la prolongation de Mbappé

Publié le 21 juin 2022 à 19h10 par Bernard Colas

Promis au Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement privilégié l’offre du PSG. Désormais engagé jusqu’en juin 2025, le Bondynois va jouer un rôle majeur dans la reconstruction du club de la capitale, de quoi réjouir Nasser Al-Khelaïfi. Interrogé par Marca et Le Parisien sur ce dossier, le président du PSG est revenu sur la décision de l’attaquant et son rôle dans les négociations.

Alors que le PSG semblait condamné à voir partir librement Kylian Mbappé, ce dernier a finalement décidé de repousser la proposition du Real Madrid afin de renouveler son bail avec l’écurie parisienne jusqu’en juin 2025. Une énorme victoire pour Nasser Al-Khelaïfi, impliqué dans les négociations depuis plusieurs mois. À l’inverse, l’échec est majeur pour Florentino Pérez, persuadé de pouvoir attirer Kylian Mbappé sans avoir à débourser d’indemnité de transfert, une année après avoir formulé une offre de 180M€. Ce mardi, le président du PSG a pris la parole auprès de Marca du Parisien , l’occasion pour lui de revenir sur ce feuilleton à la conclusion heureuse pour le club de la capitale.

« L’offre du Real Madrid ? Je savais que Kylian voulait rester au PSG »