Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi vend la mèche pour Galtier

Publié le 21 juin 2022 à 18h45 par Arthur Montagne mis à jour le 21 juin 2022 à 18h51

Toujours dans l'attente de la nomination d'un nouvel entraîneur, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé les discussions avec l'OGC Nice pour Christophe Galtier. Pour le moment, rien n'est bouclé, mais le président du PSG semble avoir bon espoir de trouver un terrain d'entente avec les Aiglons.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG ne fait plus aucun doute, l'attente de l'officialisation de son départ se poursuit, tout comme celle de la nomination de son successeur. Une chose est sûre, il ne s'agira pas de Zinedine Zidane. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ancien numéro 10 des Bleus ne sera pas sur le banc du club de la capitale la saison prochaine. Nasser Al-Khelaïfi l'a lui-même confirmé. Christophe Galtier semble désormais être le candidat idéal.

Mercato - PSG : Galtier, Pochettino... Al-Khelaïfi débarque à Paris et prend les choses en main https://t.co/oLhZpOoF6E pic.twitter.com/oeXQ8cWsfo — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 21, 2022

Al-Khelaïfi confirme pour Galtier