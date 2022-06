Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier envisage déjà un transfert avant son arrivée

Publié le 21 juin 2022 à 11h30 par Hugo Ferreira

Alors que Christophe Galtier devrait succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain, le tacticien français commence déjà à travailler sur le mercato estival. Ce dernier semble conscient que le club de la capitale souhaite renforcer son entrejeu, puisqu’il aimerait attirer Khephren Thuram, actuellement sous ses ordres à l’OG Nice.

Le mercato estival va être agité pour le Paris Saint-Germain. En interne, Leonardo a été viré et Mauricio Pochettino devrait suivre, tandis que Luis Campos et Antero Henrique sont arrivés. Pour le poste d’entraineur, rien n’a encore été officialisé toutefois, Christophe Galtier devrait, sauf retournement de situation, être le successeur de l’Argentin. Le club de la capitale est décidé à enfin atteindre son objectif principal, celui de remporter de la Ligue des champions. Pour cela, plusieurs changements devraient avoir lieu dans l’effectif, notamment dans l’entrejeu, où plusieurs dossiers sont déjà bien avancés.

Le PSG a plusieurs cibles pour son entrejeu

Plusieurs éléments de l’entrejeu du Paris Saint-Germain pourraient faire leurs valises prochainement. En effet, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes sont loin d’être considérés comme intouchables, et pourrait être vendus en cas de bonne offre. A la recherche de leurs successeurs, Luis Campos a déjà plusieurs idées. Ainsi, le club de la capitale devrait, dans les prochains jours, enregistrer l’arrivée de Vitinha, recruté pour 40M€ au FC Porto, selon nos informations exclusives. Suite à cela, le PSG se serait désormais penché sur le dossier Renato Sanches, comme révélé par le10sport.com. Toutefois, Christophe Galtier ne compte pas laisser le Portugais faire le mercato seul, et aurait lui aussi une piste pour le milieu de terrain.

Galtier veut emmener Thuram avec lui