Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le décor est planté pour l’opération Alexis Sanchez

Publié le 21 juin 2022 à 10h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 21 juin 2022 à 10h34

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’OM alors que son avenir à l’Inter Milan semble plus que jamais incertain, Alexis Sanchez est en train de devenir une piste crédible pour le mercato estival de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. Mais il faudra néanmoins composer avec des contraintes financières et une grosse concurrence.

À quoi faut-il s’attendre pour le mercato estival de l’OM ? Le club phocéen, qui retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine, semble positionné sur plusieurs dossiers chauds dans l’ensemble des secteurs de jeu avec des pistes en défense (Clément Lenglet, Jonathan Clauss…), au milieu de terrain (Seko Fofana, Jordan Veretout) mais également en attaque. Si Bamba Dieng a finalement décidé de rester à l’OM malgré les sollicitations dont il fait l’objet sur le marché, l’avenir d’autres profils tels que Luis Henrique et Arkadiusz Milik s’avère beaucoup plus incertain, et c’est pourquoi Pablo Longoria cherche du renfort dans ce secteur. Le nom de Luis Muriel (Atalanta Bergame) a été évoqué, mais c’est un dossier encore plus XXL qui est revenu sur le devant de la scène lundi pour le mercato de l’OM.

Mercato - OM : La grande annonce du clan Alexis Sanchez sur un transfert à Marseille https://t.co/feIMEseYFP pic.twitter.com/YwCALE3n9k — le10sport (@le10sport) June 20, 2022

Alexis Sanchez à l’OM, compliqué mais possible

En effet, interrogée par La Tercera et El Deportivo, une source proche d’Alexis Sanchez (33 ans) s’est confiée sur l’avenir de l’attaquant chilien de l’Inter Milan, annoncé dans le viseur de Jorge Sampaoli à l’OM : « Marseille est l'une des options que le joueur a sur la table, mais il y en a d'autres qui l'attirent le plus, comme Barcelone. Après le 30 juin, il prendra une décision sur son avenir », a indiqué ce proche de Sanchez, qui ouvre donc la porte à l’OM pour cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’Inter Milan, l’attaquant chilien pourrait donc retrouver Sampaoli qui avait été son mentor en sélection nationale, mais ce dossier ne sera pas sans complications. La Tercera et El Deportivo précise qu’en plus de l’OM et du FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Aston Villa et Arsenal sont sur le coup pour Sanchez, qui touche de surcroit un salaire de 7M€ par an avec l’Inter Milan. Et à moins d’un énorme sacrifice financier du principal intéressé, il paraît improbable de le voir débarquer à l’OM cet été. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria sont donc prévenus sur la réalité du dossier.

« On discute pour le mercato »